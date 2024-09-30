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Россиян предупредили о росте цен на сельхозпродукцию

Агроэксперт Абакумов: в России ожидается рост цен на сельхозпродукцию

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Александр Кряжев/РИА «Новости»

Снижение сбора зерна в России приведет к росту цен на сельскохозяйственную продукцию. Об этом рассказал агроэксперт, главный редактор Медиа-группы «Крестьянские ведомости» Игорь Абакумов, передает Pravda.Ru.

По его словам, торговым сетям уже прислали оповещение о том, что повышение составит около 5–10%. На это также повлияет рост расходов на логистику, электроэнергию, газ и дизельное топливо, добавил эксперт. Однако он добавил, что причин для тревоги нет, потому что падение объема урожая не критичное.

«Это в рамках сезонных колебаний среднегодовых. 132 млн тонн или 129 млн тонн — разница небольшая в прогнозах. А нам нужно всего 80 млн для того, чтобы полностью обеспечить, даже с избытком, свои потребности, даже с учетом закладки на стратегическое хранение», — сказал Абакумов.

25 сентября глава Зернового союза России (ЗСР) Аркадий Злочевский говорил, что это лето во многих регионах выдалось засушливым, что может сказаться на озимых культурах. Однако ставить крест еще рано, так как многое в этом вопросе будет зависеть от количества снега предстоящей зимой, отметил эксперт.

Ранее сообщалось, что на российских прилавках появятся «технические яблоки» из-за потери 13% урожая.

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