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Гонконг обжалует новые торговые тарифы Трампа в ВТО

Гонконг обжалует введенную Трампом 10% пошлину на импорт из Китая в ВТО
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Алексей Витвицкий/РИА «Новости»

Гонконг обжалует введенную президентом США Дональдом Трампом 10% пошлину на импорт из Китая во Всемирной торговой организации (ВТО). Об этом сообщает Reuters.

Всемирная торговая организация образована на основе Генерального соглашения по тарифам и торговле (ГАТТ) 1947 года и осуществляет контроль за соблюдением странами обязательств по нему, предполагающих постепенную либерализацию международную торговли.

Американский президент ввел пошлину в размере 10% на товары из Китая, которая также затронула экономики Макао и Гонконга. Новые тарифы вступили в силу 4 февраля.

На этом фоне газета The Wall Street Journal сообщила, что китайские власти планируют начать диалог с США по поводу торговых договоренностей, заключенных с администрацией Трампа во время его первого президентского срока.

При этом 17 января Трамп провел телефонный разговор с председателем КНР Си Цзиньпином. После введения пошлины должен был состояться еще один разговор — 4 февраля — однако он был отменен.

Ранее в Гонконге возобновили показ оперы про Трампа на фоне введения пошлин против КНР.

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