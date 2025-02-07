Экономист объяснила, почему окрепший рубль обернется россиянам проблемами

Рубль в течение нескольких последних недель демонстрирует уверенное укрепление к доллару. В условиях инфляции и падения покупательского спроса это выглядит странно и объясняется торговой войной США с Китаем, считает экономист Елена Ведута. В будущем такой рост чреват негативными последствиями, предупредила она в беседе с Общественной Службой Новостей.

«Меня удивляет, что рубль укрепляется, потому что объективных причин для этого нет», — заявила Ведута.

Она пояснила, что российская экономика сейчас в большей степени ориентирована на военные цели, а курс нацвалюты должен отражать доступные на рынке потребительские блага. Поэтому укрепление рубля удивляет специалистов и выглядит как «спекулятивный момент», так как на фоне инфляции в РФ падает покупательная способность, отметила Ведута.

Она назвала важным фактором сложившейся ситуации торговую войну США и Китая, которые ввели взаимные импортные пошлины. Это влияет на мировую экономику в целом и бьет по карману жителей обеих стран, которые теряют свои реальные доходы.

Все это в целом говорит о том, что наблюдаемое укрепление рубля не имеет стабильных оснований и не продлится долго, считает экономист.

«Скорее, мы увидим продолжение валютных маневров, в которых юань, доллар и рубль будут конкурировать, но конечным результатом станет снижение покупательной способности большинства населения», — пояснила она.

За этим временным ростом рубля могут последовать скачки курса валют и падение реальных доходов, заключила Ведута.

Напомним, Трамп сначала подписал указ о введении импортных пошлин в отношении ряда стран, а затем приостановил этот процесс на 30 дней для Канады и Мексики после того, как стороны договорились усилить защиту границ и контроль за трафиком наркотиков. Решение о введении 10%-ных пошлин для Китая осталось в силе, на фоне чего Пекин сообщил об ответных мерах. Подробности – в материале «Газеты.Ru».

Финансист ранее спрогнозировал курсы доллара, евро и юаня на следующую неделю.