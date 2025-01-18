Больше половины россиян считают, что цифровой рубль заменит наличные

Абсолютное большинство (93%) россиян уже слышали о новой форме отечественной валюты — цифровом рубле. Из них 21% респондентов хорошо знают, что такое цифровой рубль. Это показал исследование Anketolog.ru, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Более половины опрошенных россиян (59%) планируют выждать и посмотреть, как будет реализована технология на практике. 9% полностью поддерживают цифровизацию, а 15% опасаются потери анонимности.

Половина (54%) опрошенных считают, что цифровой рубль сможет частично заменить наличные деньги, а 7% полагают, что замена будет полной.

Наиболее перспективными областями для цифрового рубля россияне считают:

онлайн-покупки (37%); государственные закупки (33%); международные переводы (30%); услуги ЖКХ (27%).

Треть (34%) опрошенных доверяют новой форме российской валюты.

Респонденты видят несколько ключевых преимуществ новой технологии: контроль над обращением денег (34%); борьба с незаконными денежными операциями (32%); снижение зависимости граждан от банков (24%); быстрое распределение адресных выплат (16%).

Основными факторами, которые могут побудить граждан к использованию цифрового рубля, являются удобство использования (50%), повышенная безопасность (44%), государственный контроль (23%) и быстрые транзакции (25%).

Вместе с тем, россияне выражают опасения: риск кибератак (48%); возможность государственного ограничения использования (44%); контроль государства за движением денежных средств (36%); отсутствие процентов и кэшбэка (34%).

«Думаю, что результаты больше актуальны для крупных городов, нежели регионов.

Но если по сути, цифровой рубль вряд ли полноценно заменит наличные. Скорее он займет часть структуры безналичных платежей. Из года в год растут киберугрозы и, конечно, цифровой рубль также будет подвержен атакам мошенников. И, к сожалению, учитывая низкий уровень финансовой и технической грамотности населения, можно прогнозировать увеличение количества инцидентов», — отметил Александр Беспалов, основатель международного консалтингового бутика Bespalov Finance.

Ранее в России подорожали медицинские услуги.