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В России банкротятся производители водки

«Контур.Фокус»: в России на 17% сократилось число производителей крепкого алкоголя
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Depositphotos

Количество производителей крепкого алкоголя в России уменьшилось на 17,17% в период с 1 января 2021 года по 1 января 2025 года (за последние четыре года), с 396 до 328 фирм, пишет агентство ТАСС со ссылкой на исследование компании «Контур.Фокус».

Новых производств за указанный период появилось всего 17, наибольшее число которых — четыре — зарегистрировались в Московской области. Северная Осетия является лидером по общему числу производителей крепкого алкоголя в стране — там действует 34 таких предприятия.

В топ-4 по этому показателю также входят Московская область (23), Дагестан и Москва (по 22). В столице при этом за последние четыре года закрылись треть таких фирм.

На прошлой неделе интернет-издание РБК со ссылкой на данные Росалкогольтабакконтроля написало , что суммарные объемы реализации различных видов вина в России по итогам 2024 года выросли на 3,2% относительно показателей 2023 года, до отметки в 81,9 млн декалитров.

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