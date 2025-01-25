В России выросло производство игристого в «нетипичных» регионах

По итогам 2024 года в России наблюдался рост спроса на игристые вина, что привело к увеличению их производства в «нетипичных» регионах. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Роскачество.

По данным организации, в прошлом году производство игристых в Московской области выросло на 242%, достигнув отметки в 7 млн литров. Также объемы изготовления напитка выросли в Санкт-Петербурге. По итогам 2024 года в городе произвели 20 млн литров игристого (+18,2%).

При этом, как отметили в Роскачестве, лидерами по производству винодельческой продукции остаются регионы Юга России.

«Южный федеральный и Северо-Кавказский федеральные округа [в 2024 году] в общей сложности произвели более 90% всех выпущенных в стране тихих вин (свыше 293 миллиона литров) и порядка 81% всего произведенного в стране игристого (более 142 миллиона литров)», — говорится в сообщении организации.

23 января данные Росалкогольтабакконтроля показали, что суммарные объемы реализации различных видов вина в России по итогам 2024 года выросли на 3,2% относительно показателей 2023 года, до отметки в 81,9 млн декалитров. При этом объемы реализации водки в стране в прошлом году выросли на 0,6%, до 76 млн декалитров.

Ранее в России нарастили производство тихого вина.