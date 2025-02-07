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Салоны красоты в России в январе чаще закрывались, чем открывались

РИА Новости: салоны красоты в России стали чаще закрываться, чем открываться
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«Справочник Щелково»

Салоны красоты в России в 2024 году чаще отрывались, чем закрывались, но в январе количество ликвидаций салонов красоты превысило число открытий новых таких заведений, пишет агентство РИА Новости со ссылкой на данные исследования компании «Контур.Фокус».

Уточняется, что за 13 месяцев — с января 2024 года по январь 2025 года — общее число компаний в этой отрасли выросло на 9 032 участников — с 108 811 до 117 843. В январе в общей сложности закрылись 1 603 салона, а открылись 1 501 заведение.

В первой половине декабря член ассоциации «АвтоГрузЭкс», президент транспортной компании «Итеко» Евгений Бабаев сообщил, что около 30% российских грузовых автоперевозчиков в 2025 году могут обанкротиться. Он отметил, что у крупных участников рынка рентабельность составит -17%. В такую ситуацию компании попали из-за резкого роста издержек, которые составляют уже 11%.

В ноябре «Коммерсантъ» написал, что более 200 российских торговых центров рискуют обанкротиться в 2025 году из-за долгов. Многие ТЦ обременены кредитами, в том числе с плавающей ставкой.

Ранее было предсказанобанкротство 99% компаний в сфере ИИ.

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