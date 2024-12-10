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Грузовым автоперевозчикам предрекли банкротство в 2025 году

«Известия»: около 30% автоперевозчиков грузов могут обанкротиться в 2025 году

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Shutterstock

Около 30% российских грузовых автоперевозчиков в 2025 году могут обанкротиться, предупредил в разговоре с изданием «Известия» член ассоциации «АвтоГрузЭкс», президент транспортной компании «Итеко» Евгений Бабаев.

Он отметил, что у крупных участников рынка рентабельность составит -17%. В такую ситуацию компании попали из-за резкого роста издержек, которые составляют уже 11%. К ним, в свою очередь, привели рекордное повышение ключевой ставки Центробанка, ослабление рубля, увеличение на этом фоне кредитных и лизинговых платежей.

При этом спрос на перевозки падает, а тарифы, как следствие, снижаются в пределах 12%, подчеркнул Бабаев. В подобных условиях, указал президент «Итеко», выживать может только серый бизнес, избегающий расходов на налоги и страховые взносы при выдаче зарплат.

На прошлой неделе стало известно, что крупнейший в Европе производитель мотоциклов KTM оказался на грани банкротства. Долг компании достиг €2,9 млрд. Руководство компании приняло решение о добровольной реструктуризации.

Ранее были названы рабочие профессии, которые скоро уйдут в прошлое.

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