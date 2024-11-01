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Торговым центрам угрожает волна банкротств

«Ъ»: более 200 торговых центров рискуют обанкротиться из-за долгов

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Shutterstock/Morakot Kawinchan

Более 200 российских торговых центров рискуют обанкротиться в 2025 году из-за долгов. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Многие ТЦ обременены кредитами, в том числе с плавающей ставкой. После повышения ключевой ставки ЦБ до рекордных 21% бизнесу стало сложнее поддерживать финансовую стабильность, отмечают эксперты.

Союз торгцентров (СТЦ) уже обратился в Минэкономики с просьбой предоставить преференции по кредитам владельцам торговой недвижимости. Среди предложений — субсидирование ставки по залоговым кредитам до 7–10% и реструктуризации существующих займов с отсрочкой по выплате основного долга на пять-десять лет.

Тем не менее экономисты считают, что владельцам ТЦ не стоит рассчитывать на послабления. В текущих условиях просить субсидии и преференции может любой бизнес, однако найти дополнительные деньги в бюджете крайне проблематично.

25 октября Центробанк РФ повысил ставку до рекордных 21% годовых, объяснив решение высоким уровнем инфляции.

Ранее максимальные ставки по вкладам в топ-10 банков упали впервые за полгода.

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