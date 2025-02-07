Стало известно о планах ЦБ на ключевую ставку в феврале

Банк России сохранит ключевую ставку на уровне 21% по итогам заседания 14 февраля. Об этом сообщает газета «Известия».

Подобное мнение выразили 26 из 30 участников финансового рынка, опрошенных изданием. Аналитики считают, что Центральный банк может взять паузу до тех пор, пока в экономике не закрепиться тренд на замедление кредитования. Это должно поспособствовать снижению инфляции, говорится в публикации.

Глава отдела макроэкономического анализа финансовой группы «Финам» Ольга Беленькая подчеркнула, что регулятор может сохранить сигналы о возможности дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях.

5 февраля финансовый аналитик Михаил Беляев заявил, что Банк России на одном из своих следующих заседаний может поднять ключевую ставку на 1–2%.

В январе 2025 года директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович заявил, что Банк России сохранит ключевую ставку на уровне 21% до конца второго квартала 2025 года.

Ранее россиянам объяснили, почему не стоит ждать снижения ключевой ставки.