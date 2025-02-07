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Доля валютных вкладов россиян упала до минимума с 2008 года

«Известия»: объем валютных вкладов россиян снизился до минимума за 17 лет
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Даша Зайцева/«Газета.Ru»

Объем валютных вкладов россиян снизился до 2,7 трлн рублей, что составляет 6,8% от общего объема депозитов. Этот показатель стал минимальным с 2008 года, сообщают Известия со ссылкой на данные Банка России.

До 2022 года доля депозитов в иностранной валюте, включая доллары, евро и юани, составляла около 20%. Снижение объемов валютных вкладов эксперты связывают с санкционными ограничениями, ослаблением международных расчетов и ростом привлекательности рублевых депозитов.

По данным Anderida Financial Group, на начало 2025 года общий объем банковских вкладов населения составил 40,4 трлн рублей. В Центробанке отмечают, что рублевые депозиты остаются более выгодными из-за высокой ключевой ставки: доходность рублевых вкладов достигает 18-21% годовых, тогда как долларовые депозиты предлагают лишь 1,5% годовых.

Ранее сообщалось, что россияне жалуются в ЦБ из-за начислений процентов по вкладам.

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