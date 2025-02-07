Производители стали чаще поставлять в магазины продукты с «честным» весом

Продукты с «честным», то есть не сокращенным весом, стали возвращаться на полки магазинов в России, причем некоторые производители используют ровные указатели килограммов и литров как конкурентное преимущество. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на опрошенных экспертов.

Прием шринкфляции (снижение количества, объема или веса упаковки при сохранении цены) на данный момент сохраняется на российском рынке, но по данным исследовательской компании NTech, темпы этого явления снижаются до 2% по сравнению с показателями роста в 3,5%, год в третьем квартале 2023 года.

Практически исчезли с полок бутылки с молочной продукцией объемом 970 мл или 930 мл, схожая ситуация наблюдается в отделах кормов для животных. При этом стали чаще появляться позиции с большей, чем привычный объем, упаковкой.

«Такие продукты выбирают не исходя из цены за упаковку, а по другим причинам, в том числе для семейного потребления, исходя из экономии за счет фактического объема. Что и привело к снижению темпов шринкфляции», — пояснил директор по аналитике NTech Леонид Ардалионов.

Тем не менее шринкфляция заметно, на 5%, растет в бакалее и хлебобулочных изделиях (более 4%).

До этого зампредседателя правления ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Леонов заявил, что стоимость яиц и сливочного масла в России уменьшится, если не вырастет розничная наценка.

Ранее россиянин с ножом ограбил супермаркет, чтобы угостить сожительницу.