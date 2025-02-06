Россиянин с ножом ограбил супермаркет, чтобы угостить сожительницу

В Рязани сотрудники полиции задержали ранее судимого мужчину, который намеревался угостить подругу и ради нее ограбил супермаркет. Об этом сообщает областное управление УМВД.

В правоохранительные органы обратились сотрудники магазина продуктов, они сообщили, что 6 февраля в торговый зал вошел покупатель. Мужчина взял с прилавков несколько бутылок алкоголя, спиртные напитки, колбасу и закуски, после чего направился к выходу.

Один из продавцов потребовал оплатить товар, злоумышленник выхватил нож, пригрозил напасть на любого, кто помешает ему уйти, и скрылся. Сотрудники торговой точки составили словесный портрет грабителя, по этому описанию оперативники узнали 41-летнего жителя Рязани. Около года назад он приехал в город после отбывания длительного срока заключения. Полицейские выяснили, что мужчина в местах лишения свободы по переписке познакомился с рязанкой, а когда освободился, то переехал к ней жить.

Злоумышленника задержали, 41-летний мужчина признался, что пообещал своей сожительнице застолье, деньги кончились, но рецидивист решил любой ценой исполнить обещание. Он взял с собой нож и отправился в супермаркет. Возбуждено уголовное дело о разбое, задержанный заключен под стражу, ему может грозить до 10 лет лишения свободы.

Ранее желание выпить банку пива толкнуло мужчину на вооруженное ограбление магазина в Петербурге.