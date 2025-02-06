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В «Руспродсоюзе» назвали условие для снижения цен на яйца

«Руспродсоюз»: стоимость яиц снизится, если не вырастет розничная наценка
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Константин Михальчевский/РИА Новости

Стоимость яиц и сливочного масла уменьшится, если не вырастет розничная наценка, считает зампредседателя правления ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Леонов. Об этом он заявил в беседе с РИА Новости.

«Цена для покупателя может снизиться только в том случае, если не увеличится розничная наценка», — сказал Леонов.

По его словам, отпускная цена, установленная производителем не всегда отражается на итоговой стоимости, которую покупатели видят в магазинах. Кроме того, сеть может требовать уменьшения стоимости отгрузки товара, так как производитель обычно включает в отпускную цену вознаграждение, составляющее 5%.

3 февраля сообщалось, что правительство РФ расширило перечень социально значимых продовольственных товаров, за приобретение которых производители не должны выплачивать вознаграждение ретейлерам, добавив в список сливочное масло и яйца. Согласно предположению правительства, внесение сливочного масла и яиц в перечень социально значимых товаров в будущем приведет к снижению цен на эти продукты.

Ранее россиянам рассказали, как не отравиться поддельным сливочным маслом.

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