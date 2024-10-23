На Западе раскрыли стратегическую цель БРИКС, которую поставила Россия

Российская Федерация сыграла ведущую роль в развитии БРИКС и поставила перед объединением новую стратегическую цель — дедолларизацию. Об этом в своей статье написал колумнист британского портала UnHerd Томас Фази.

По его словам, антироссийские санкции и замораживание активов РФ странами Запада «подчеркнули необходимость финансовой независимости, что сделало программу дедолларизации не только желательной, но и необходимой». Объем торговли в валютах стран — участниц БРИКС уже превысил объем операций с валютой США, отметил обозреватель.

«Теперь Россия поставила перед блоком новую стратегическую цель: дедолларизацию,» — написал он.

Фази также обратил внимание, что совокупный ВВП государств — членов БРИКС, с поправкой на паритет покупательной способности, уже превысил долю «Большой семерки» (G7) в мировой экономике, составив 35,6% против чуть более 30%. Он считает, что на саммите БРИКС в Казани может быть представлена валюта блока, которая поможет его странам-участницам обезопасить себя от западных санкций.

3 октября заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что Россия считает преждевременным обсуждение создания единой валюты БРИКС.

В 2024 году Россия председательствует в БРИКС. В текущем году к объединению присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Также в БРИКС состоят РФ, Бразилия, Индия, Китай и ЮАР.

Ранее Путин обвинил США в дедолларизации России.