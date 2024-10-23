Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

На Западе раскрыли стратегическую цель БРИКС, которую поставила Россия

UnHerd: Россия поставила перед БРИКС стратегическую цель по дедолларизации

close
Росконгресс

Российская Федерация сыграла ведущую роль в развитии БРИКС и поставила перед объединением новую стратегическую цель — дедолларизацию. Об этом в своей статье написал колумнист британского портала UnHerd Томас Фази.

По его словам, антироссийские санкции и замораживание активов РФ странами Запада «подчеркнули необходимость финансовой независимости, что сделало программу дедолларизации не только желательной, но и необходимой». Объем торговли в валютах стран — участниц БРИКС уже превысил объем операций с валютой США, отметил обозреватель.

«Теперь Россия поставила перед блоком новую стратегическую цель: дедолларизацию,» — написал он.

Фази также обратил внимание, что совокупный ВВП государств — членов БРИКС, с поправкой на паритет покупательной способности, уже превысил долю «Большой семерки» (G7) в мировой экономике, составив 35,6% против чуть более 30%. Он считает, что на саммите БРИКС в Казани может быть представлена валюта блока, которая поможет его странам-участницам обезопасить себя от западных санкций.

3 октября заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что Россия считает преждевременным обсуждение создания единой валюты БРИКС.

В 2024 году Россия председательствует в БРИКС. В текущем году к объединению присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Также в БРИКС состоят РФ, Бразилия, Индия, Китай и ЮАР.

Ранее Путин обвинил США в дедолларизации России.

Все новости на тему:
БРИКС
Все новости на тему:
Саммит БРИКС в Казани
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами