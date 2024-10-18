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Путин назвал направления сотрудничества стран БРИКС

Путин: сотрудничество в БРИКС идет по всем направлениям

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Сергей Бобылев/РИА Новости

Сотрудничество в рамках объединения БРИКС отличается многообразием и охватывает множество направлений. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с руководителями ведущих СМИ стран — участниц БРИКС, слова которого приводит пресс-служба Кремля.

«Сотрудничество в БРИКС очень разнообразное, многоплановое, идет по всем направлениям», - сказал глава государства.

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Алина Джусь/«Газета.Ru»

18 октября Путин встречается с главами ключевых СМИ стран — участниц БРИКС. Мероприятие проходит в преддверии саммита объединения в Казани, который состоится 22–24 октября. В 2024 году Россия председательствует в БРИКС, предстоящий саммит станет первым, в котором поучаствуют новые члены сообщества — Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

До этого Путин заявил, что Юго-Восточная Азия и Африка будут выступать в роли центров глобального роста, при этом добавив, что значительный рост также ожидается в таких странах, как Китай, Индия, Россия и Саудовская Аравия.

Ранее Путину показали возможности искусственного интеллекта на площадке БРИКС.

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