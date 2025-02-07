Юрист рассказал, как меняются процентные ставки по срочным депозитам

Банк не сможет изменить ставки по открытым ранее депозитам, даже если условия на рынке изменятся, заявил генеральный директор Профессиональной юридической группы АИД юрист Давид Адамс. Об этом сообщает NEWS.ru.

По существующему законодательству ставка по срочным вкладам остается фиксированной в том случае, если договором не предусмотрены иные условия, подчеркнул юрист.

Он добавил, что в 2024 году резкий рост динамики Центрального банка России спровоцировал корректировку условий по новым вкладам, но клиенты, уже успевшие открыть депозит, не всегда могли рассчитывать на повышение ставок по своим договорам.

В качестве исключения Адамс привел вклады с возможностью изменения процентной ставки. Он добавил, что подобные предложения встречаются достаточно редко и требуют тщательного анализа.

До этого кандидат экономических наук, доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин рассказал «Газете.Ru», что россияне, которые откроют сейчас средний вклад под 25% сроком на пять лет, смогут удвоить его к 2030 году.

Ранее сообщалось, что россияне жалуются в ЦБ из-за начислений процентов по вкладам.