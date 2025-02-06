Россиянам рассказали, как удвоить средний размер вклада

Россияне, которые откроют сейчас средний вклад под 25% сроком на пять лет, смогут удвоить его к 2030 году, заявил «Газете.Ru» кандидат экономических наук, доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

«Если сегодня положить 370 тыс. рублей на депозит (это средний размер вклада без учета остатков до 1 тыс. рублей на 1 октября 2024 года, то есть последние актуальные данные ЦБ на 4 февраля 2025 года. — «Газета.Ru») под 25% на пять лет (есть несколько таких предложений на рынке), то к началу февраля 2030 года можно заработать 462,5 тыс. рублей процентов. В данном случае гражданин сможет забрать в начале февраля 2030 года 832,5 тыс. рублей — тело вклада в 370 тыс. рублей и проценты в 462,5 тыс. рублей», — отметил экономист.

Он добавил, что если сегодня положить на депозит 583 тыс. рублей (это средний размер вклада без учета остатков до 10 тыс. рублей на 1 октября 2024 года; последние актуальные данные ЦБ на 4 февраля 2025 года), под 25% на пять лет, к началу февраля 2030 года можно заработать 728,75 тыс. рублей процентов. В этом случае гражданин сможет забрать в начале февраля 2030 года 1,3 млн рублей, заключил Балынин.

20 декабря 2024 года ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 20% годовых. В прошлом году регулятор трижды повышал ключевую ставку, в 2023 году — пять раз. Перед заседаниями ЦБ и после них российские банки увеличивали свои ставки по вкладам. В декабре средняя максимальная ставка по депозитам в 10 крупнейших банках достигла 22,08%, что стало историческим максимумом.

Ранее сообщалось, что россияне жалуются в ЦБ из-за начислений процентов по вкладам.