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В России рухнул спрос на ипотеку

TYMY: спрос россиян на ипотеку для покупки новостроек упал на 55% за месяц
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Roman Denisov/Global Look Press

Количество заявок россиян на ипотеку для покупки новостроек в январе 2025 года упало на 55% к декабрю 2024-го. На вторичном рынке снижение составило 26%. Об этом говорится в исследовании платформы TYMY, которое есть в распоряжении «Газеты.Ru».

«В январе 2025 года в сравнении с аналогичным месяцем 2024-го количество отправленных заявок на ипотеку в сегменте первичного жилья снизилось на 7%, тогда как на вторичном рынке снижение составило 42%. Но если смотреть только на динамику последних месяцев, спрос на вторичную недвижимость уже несколько месяцев существенно не меняется, а в январе в сравнении с декабрем снижение оказалось в пределах ожидаемого сезонного спада в 20-30%», — отметил руководитель Tymy.Realty Александр Перевозников.

По его мнению, это лишний раз доказывает, что рынок готового жилья стабилизировался, стал менее зависим от господдержки и оказался более прогнозируемым, чем первичный рынок.

20 декабря 2024 года ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 21%. В прошлом году регулятор трижды увеличивал ключевую ставку, что приводило к подорожанию ипотеки. К концу 2024 года средняя ставка по рыночной ипотеке в российских банках достигла 29%.

Ранее сообщалось, что в Москве сократится число дешевых квартир.

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