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Названа страна, которая больше остальных покупает российское мороженное

РИА Новости: Казахстан стал главным покупателем российского мороженого
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Максим Богодвид/РИА Новости

Главным покупателем российского мороженого по итогам 2024 года стал Казахстан, импортировавший этого лакомства на сумму в 19,8 млрд рублей, пишет агентство РИА Новости со ссылкой на данные национальных статистических служб.

В топ-5 стран-покупателей российского мороженного вошли Узбекистан, потративший на эти цели $5,2 млн, Китай с тратами в размере $2,7 млн, Азербайджан ($1,6 млн), Киргизия ($864 тысячи). При этом КНР сильнее всех нарастила объемы импорта — почти на $799 тысяч.

В июле исследование аналитиков АТОЛ показало, что пломбир возглавил рейтинг самого популярного мороженого среди россиян — его предпочитает 44,8% покупателей. Второе место по результатам исследования занимает ванильное мороженое с 17,1% продаж, на третьем месте — шоколадное с 15,8%, а на четвертом — крем-брюле с 15,4%.

Еще 1,4% приходится на покупку фруктового мороженого, 1,2% — на клубничное мороженое, по 1% — на ягодное и ореховое, 2,3% — на остальные вкусы.

Ранее россиянам рассказали, как выбрать качественное мороженое.

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