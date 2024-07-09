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Названо самое популярное мороженое у россиян

Пломбир возглавил рейтинг самого популярного мороженого у россиян

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Pixel-Shot/Shutterstock/FOTODOM

Пломбир возглавил рейтинг самого популярного мороженого среди россиян — его предпочитает 44,8% покупателей. Это показало исследование аналитиков АТОЛ, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Второе место по результатам исследования занимает ванильное мороженое с 17,1% продаж, на третьем месте — шоколадное с 15,8%, а на четвертом — крем-брюле с 15,4%.

Еще 1,4% приходится на покупку фруктового мороженого, 1,2% — на клубничное мороженое, по 1% — на ягодное и ореховое, 2,3% — на остальные вкусы.

В среднем мороженое в магазинах россияне покупают за 95 руб.

В прошлом году в аналогичном рейтинге холодного лакомства также победил пломбир, но тогда его доля покупок составляла 45,1%.

Исследование проводилось на основе анализа обезличенных данных продаж через ПО SIGMA по 1,1 млн чеков за май — июнь 2024 года.

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