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Москвич остался без квартиры из-за командировки

«Известия»: в Москве мужчина лишился квартиры по соцнайму из-за командировки
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Prostock-studio/Shutterstock/FOTODOM

Москвича Максима Чичкина лишили права проживать в квартире, которую он снимал у муниципалитета по договору соцнайма (бесплатная квартира, ее часть или комната, которую город передает в пользование жильца на неограниченный срок: взамен он должен своевременно платить за коммунальные услуги и предоставленную площадь), пишут «Известия».

По словам Чичкина, с 1990-х на основании прописки он был единственным жильцом квартиры на Свободном проспекте, которую изначально получила его мать с инвалидностью. В 2023 году при переоформлении документов на работе мужчина случайно узнал, что два года назад по решению суда был лишен права проживания в ней. В иске департамент городского имущества утверждал, что жилец «избрал другое место жительства, утратив право пользования квартирой».

Согласно материалу, Чичкин часто ездит в многомесячные командировки, во время суда он тоже отсутствовал по этой причине. В августе 2024-го Перовский суд отменил решение по этому делу: ответчик представил доказательства своего временного отсутствия, а долги по оплате ЖКУ — не основание для удовлетворения иска. Несмотря на это, мужчина не может попасть в свое жилье, так как департамент ограничил допуск в квартиру, а документы об отмене решения суда первой инстанции там еще не получили. Сейчас Чичкин живет в монастыре в Ленинградской области.

В декабре прошлого года мошенники три месяца общались с пенсионером из Петербурга и оставили его без квартиры, мужчина передал курьеру более 13 млн руб.

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