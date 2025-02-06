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В Торонто пройдет канадско-американский экономический саммит

Трюдо объявил о проведении экономического саммита Канады и США 7 февраля
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Bernat Armangue/AP

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо объявил о проведении канадско-американского экономического саммита в Торонто 7 февраля. Об этом говорится в обнародованном заявлении.

В пресс-релизе указано, что экономический саммит Канада-США является лучшим примером того, как работает инициатива «команда Канады». На мероприятии соберутся представители бизнеса обеих стран, гражданское общество и профсоюзы, чтобы найти способы стимулировать экономику, создавать новые рабочие места, повышать зарплаты, облегчать торговлю внутри Канады и диверсифицировать экспортные рынки.

Трюдо заявил, что саммит поможет построить долгосрочную стратегию процветания Канады, особенно на фоне договоренности с Соединенными Штатами об отсрочке введения 25% пошлин на канадские товары на 30 дней.

В начале февраля 2025 года президент США Дональд Трамп ввел новые таможенные пошлины на импорт товаров из Канады, Мексики и Китая. Согласно заявлению Белого дома, с 1 февраля пошлины составляют 25% для Канады и Мексики, а также 10% для Китая. Трамп не исключил введения тарифных пошлин для Евросоюза.

Также Трамп неоднократно заявлял, что Канада и Гренландия должны войти в состав США. По его словам, он также намерен вернуть под контроль Штатов Панамский канал. На заявления республиканца остро отреагировали панамские, канадские и датские власти.

Ранее Трюдо предупредил о непростых временах в Канаде.

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