На маркетплейсах продают лосьон от облысения с несуществующим веществом в составе

На российском рынке косметических средств от облысения обнаружили лосьон для роста волос с таинственным лекарственным комплексом «Ксиноксин», который никто не знает. Об этом пишет газета «Известия».

Речь идет о косметическом средстве против алопеции — лосьоне Vikinord для роста волос и бороды. В его состав якобы входит компонент «американского комплекса» «Ксиноксин», который способствует росту волос. Он продается в интернете, в том числе на маркетплейсах, вместе с мезороллером и пипеткой за 719 рублей со скидкой (без нее — 2,7 тыс. рублей).

«В открытых реестрах косметических компонентов, международных и российских, нет такого компонента, как «Ксиноксин» или Xinoxin. Что такое «Ксиноксин» — никто не знает», — рассказал изданию эксперт по фармацевтической безопасности Александр Носенко.

У «Ксиноксина» есть даже официальный сайт, где размещен сертификат на препарат и указано, что производителем якобы является американская компания Unixinos LLC с филиалом в Китае.

Носенко подчеркнул, что такой компании не существует, а официальный домен сайта зарегистрирован в РФ.

Декларацию соответствия для продажи этого средства выдал центр Certification Group, который ранее подтверждал качество несуществующих кроссовок, сгенерированных искусственным интеллектом, отмечает газета.

В январе врач-терапевт, дерматовенеролог Мария Кызымко предупреждала, что выпадение более 100 волос в сутки может указывать на диабет, болезни щитовидной железы и другие заболевания.

Ранее врач объяснила, почему не работают шампуни от выпадения волос.