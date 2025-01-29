Выпадение более 100 волос в день может указывать на болезни

Выпадение от 50 до 100 волос в сутки считается физиологической нормой. Но если наблюдаются большие потери, самое время обратиться к врачу и узнать о возможных причинах. Среди них могут быть диабет, болезни щитовидной железы, синдром поликистозных яичников, волчанка. Об этом «Газете.Ru» рассказала врач-терапевт, дерматовенеролог, врач превентивной медицины клиники «Будь Здоров» на Сретенке Мария Кызымко.

«Причины выпадения волос могут быть разнообразными. Так, этому процессу могут способствовать хронические заболевания — диабет, болезни щитовидной железы, синдром поликистозных яичников, волчанка. В подростковом возрасте это можно объяснить гормональными изменениями. Также генетическая предрасположенность к облысению может проявиться уже в подростковом возрасте. Если у родителей были проблемы с волосами, высока вероятность, что дети также столкнутся с ними», — рассказала доктор.

Некоторые лекарственные препараты, такие как антибиотики, контрацептивы, стероиды, противоопухолевые тоже могут вызывать временное выпадение волос.

«Несбалансированное питание тоже может стать причиной выпадения, особенно у молодежи. Молодежь часто увлекается диетами, фаст-фудом и сладостями, что ведет к дефициту витаминов и минералов, таких как железо, цинк, витамины группы B, биотин, необходимых для здоровья волос. Среди подростков не редкость расстройства пищевого поведения, которые также приводят к выпадению волос. Частое использование горячих инструментов для укладки, агрессивных красок и химических средств может повредить волосы и вызвать их выпадение. Как и постоянное механическое воздействие, например, когда люди предпочитают тугие прически», – рассказала доктор.

Чтобы точно установить причину выпадения волос, нужно обратиться к специалисту. Если самостоятельно пытаться решить проблему, то ситуация может только усугубиться.

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