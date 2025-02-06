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Производитель двигателей для F-16 выплатит компенсацию раненому российскому бойцу

Mash: производитель двигателей F-16 выплатит миллион раненному на СВО россиянину
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Ints Kalnins/Reuters

Американская военно-промышленная компания, производящая двигатели для истребителей F-16, заплатит миллион рублей раненному в Курской области российскому бойцу. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Производитель авиационных двигателей Pratt & Whitney до 2022 года вел бизнес на территории РФ под юрлицом ООО «Пратт энд Уитни восток». Затем компания покинула Россию. При этом американцы не заплатили 2 млн рублей фирме, которая предоставляла им в аренду автомобили.

Решить вопрос о долге в досудебном порядке не получилось. Суд обязал Pratt & Whitney выплатить всю задолженность. Выгодоприобретатели пообещали выплатить миллион рублей их бывшему коллеге, юристу Николаю, который в 2024 году ушел на СВО и получил в Курской области осколочное ранение.

30 января депутат Госдумы предложила выделить по 150 кубометров древесины семьям участников специальной военной операции.

Ранее более 2,5 тысячи участников СВО получили земельные участки в Крыму.

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