Названа причина, почему Украина не использует F-16 в Курской области

Украинские военные не используют полученные от Запада истребители F-16 в ходе атаки на Курскую область. Об этом сообщает Forbes.

В статье говорится, что командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) планирует использовать F-16 для патрулирования с целью противовоздушной обороны (ПВО), а не для «более рискованных атак» по российским военным целям.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский рассказывал, что F-16 будут находиться «в 40 км или более» от линии фронта, чтобы их не сбили российские военные.

Автор материала также отмечает, что риск для авиации в зоне боев в Курской области значителен для обеих сторон, но у России больше военных самолетов. По оценкам экспертов, у ВСУ их может оставаться около 100.

Российские войска успешно блокируют украинские попытки прорваться вглубь Курской области. В результате боев ВСУ уже потеряли более 2 тысяч военнослужащих, 35 танков и 31 бронетранспортер. Ситуация остается напряженной, но контроль над линией фронта сохраняется. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в США усомнились, что F-16 смогут помочь Украине.