Google тоже перестал учитывать принципы инклюзивности при найме

Google тоже отказывается от политики равенства и инклюзивности

Американская корпорация Google не будет учитывать приоритеты DEI (разнообразие, равенство и инклюзивность) при найме на работу. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal.

Google отказывается от своей цели нанимать больше сотрудников из числа меньшинств и пересматривает некоторые программы по обеспечению разнообразия, равенства и инклюзивности, присоединяясь к другим технологическим гигантам, переосмысливающим свой подход к DEI.

В среду, 5 февраля, корпорация разослала своим сотрудникам электронные письма, в которых сообщила, что больше не будет устанавливать целевые показатели по найму для улучшения представительства меньшинств в своем штате.

До этого телеканал NBC News сообщал, что министерство образования США отправило в оплачиваемый отпуск сотрудников, которые посещали курсы по разнообразию и инклюзивности.

Ранее сообщалось, что американские госслужащие деморализованы после вступления Трампа в должность.