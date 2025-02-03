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В США отправили в отпуск прошедших курсы инклюзивности сотрудников минобразования

NBC: минобразования США отправило в отпуск прошедших курсы инклюзивности
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CNP/AdMedia/Global Look Press

Министерство образования США отправило в оплачиваемый отпуск сотрудников, которые посещали курсы по разнообразию и инклюзивности. Об этом сообщила телекомпания NBC со ссылкой на источники.

По данным канала, подобная мера стала частью кампании президента США Дональда Трампа по борьбе с программами разнообразия, равенства и инклюзивности. Журналисты отметили, что в настоящее время в отпуск отправили 55 человек. При этом их число будет расти, отметили авторы.

Телеканал обратил внимание, что во время первого президентского срока Трампа сотрудники ведомства посещали «курсы по вопросам разнообразия с подачи экс-министра образования Бетси Девос».

«Это выглядит так, словно они заманивают людей в ловушку, поскольку они рекомендовали людям проходить эти тренинги, а теперь, вероятно, используют это в качестве повода отправить людей в административный отпуск», — сказала телекомпании глава одного из отделений Американской федерации государственных служащих Шерия Смит.

Трамп после вступления в должность сразу издал указы, запрещающие разнообразие, равенство и инклюзивность в правительстве, а также указ, признающий два пола — мужской и женский.

Ранее стало известно, что в США удаляют сайты с упоминанием ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ) и вакцин.

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