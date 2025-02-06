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Россия ограничила экспорт свинца

«Ъ»: правительство России решило ограничить экспорт свинца
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Shutterstock/Avigator Fortuner

Правительство России решило ограничить экспорт необработанного свинца, а также содержащих металл отходов и лома. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Для вывоза свинца за пределы Евразийского экономического союза до 20 июня потребуется лицензия Минпромторга, говорится в публикации. Причины ограничения не называются.

Опрошенные изданием эксперты допустили, что ограничения необходимы для пополнения запасов оборонной промышленности и могут коснуться серых сборщиков и экспортеров свинцового лома.

Подобные ограничения на экспорт свинца уже вводились с мая по ноябрь 2022 года.

1 февраля сообщалось, что российское правительство приняло решение о продлении действия временного запрета на экспорт бензина. Согласно постановлению, ограничение будет действовать до 28 февраля 2025 года. Целью этого шага является поддержание стабильности на внутреннем топливном рынке России, стимулирование развития нефтеперерабатывающей отрасли и предотвращение нелегального вывоза автомобильного бензина за пределы страны.

Ранее в Кремле оценили идею ограничить экспорт урана и титана.

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