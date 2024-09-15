В Кремле оценили идею ограничить экспорт урана и титана

Москва в случае принятия решения об ограничении поставок российских урана, титана и никеля на мировые рынки будет делать это очень осторожно. Такое заявление в интервью с журналистом Павлом Зарубиным, опубликованном в его Telegram-канале, сделал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

По его словам, введение рестрикций станет вынужденным ответом на «бандитские» действия западных стран по отношению к РФ. В частности, речь идет о продолжающемся принятии антироссийских санкций.

В то же время представитель главы государства подчеркнул, что никто не будет ничего делать в ущерб самому себе. Как он отметил, об этом уже говорил президент РФ Владимир Путин.

«Решения, конечно же, будут приниматься весьма и весьма осторожно. <...> Нам нужно энергично работать на мировых рынках, чтобы, несмотря на эти незаконные ограничения (санкции Запада. — «Газета.Ru»), сохранять наши позиции», — добавил Песков.

Он пояснил, что мировой рынок ресурсов является достаточно «конкурентным и беспощадным». Поэтому, если однажды какая-либо страна теряет на нем позиции, потом ей требуются десятилетия, «чтобы завоевать их снова».

11 сентября российский лидер провел совещание с членами правительства, в ходе которого предложил подумать об ограничении экспорта из РФ стратегического сырья. В том числе речь идет об уране, титане и никеле.

Ранее в МИД РФ высказались о возможном прекращении поставок урана и титана на мировые рынки.