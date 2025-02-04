Bloomberg: разгрузка танкеров с российской нефтью задерживается из-за санкций США

Некоторые нефтяные танкеры с топливом из РФ не могут осуществить выгрузку из-за санкций США. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

«В Тихом океане разгрузили только два из девяти кораблей, отправленных с острова Сахалин», — говорится в материале.

Еще четыре танкера простаивают возле порта Находка, один — дрейфует в океане между Южной Кореей и Японией, еще один пришвартовался в Китае, а последний пока не добрался до пункта назначения.

По данным агентства, нефть продолжают загружать на корабли, однако доставка может оказаться достаточно длительной, и, если санкции с судов не снимут, то в поставках возникнут перебои.

10 января США ввели санкции против примерно 100 судов, задействованных в транспортировке углеводородов из России, а также связанных с «Совкомфлотом» и «Газпромнефтью». Bloomberg назвал эти санкции в отношении торговли энергоносителями с Россией самыми агрессивными за последнее время.

Ранее Банк России признал влияние санкций на российскую экономику.