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Названы районы Москвы, где сильнее всего подешевели новостройки

BnMAP.pro: Ясенево стало лидером по снижению стоимости новостроек в Москве
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Пелагия Тихонова/РИА Новости

Ясенево стало районом-лидером по темпам сокращения стоимости квадратного метра в новостройках Москвы по итогам января, пишет интернет-издание РБК со ссылкой на данные платформы bnMAP.pro.

Средняя цена квадратного метра в Ясенево опустилась на 13,4% по сравнению с декабрем, до 227,8 тысячи рублей. Аналитики bnMAP.pro объяснили лидерство этого района тем, что тут в настоящее время продажи ведутся в единственном проекте: любые колебания в нем сразу отражаются на общей картине.

На втором месте среди районов столицы, где сильнее всего подешевели новостройки, стал Донской район со снижением на 6,7%, до 711,8 тысячи рублей. Третье место занял район Ростокино, где метр подешевел на 3%, до 573,3 тысячи рублей. В пятерку лидеров также вошли Крылатское (- 2,3%,до 588,7 тысячи) и Ярославский район (- 2,1%, до 317,2 тысячи).

В среду управляющий директор компании «Метриум» Руслан Сырцов сообщил, что ввод массовых новостроек в Москве сократится на 12% в 2025 году. В Новой Москве в 2025 году будут частично или полностью достроены 24 ЖК и один апарт-комплекс. Разрешение на ввод в эксплуатацию в 2025 году должны получить 139 корпусов.

Ранее стало известно, какие новостройки подешевеют в 2025 году.

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