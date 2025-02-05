Названы сроки и сумма очередного платежа для Украины со стороны Euroclear

Euroclear: второй платеж в европейский фонд для Украины внесут в марте 2025 года

Депозитарий Euroclear в марте проведет второй платеж в европейский фонд для нужд Украины, пишет агентство «Интерфакс» со ссылкой на данные отчета компании.

Сумма нового платежа составит около €2 млрд. Первый перевод в размере €1,55 млрд осуществили в июле 2024 года.

Ранее сообщалось, что за первые девять месяцев прошлого года доходы от замороженных российских активов на площадке Euroclear достигли около €5,15 млрд . Из этой суммы €1,27 млрд ушли на оплату налоговых отчислений властям Бельгии, где и находится эта площадка. По данным на октябрь 2024 года на счету депозитария числились заблокированные российские активы на €176 млрд.

В мае в пресс-службе Euroclear сообщили, что по итогам первого квартала 2024 года структура заработала €1,566 млрд на российских активах, которые были заморожены в депозитарии из-за санкций Евросоюза. С января по сентябрь доходы от замороженных российских активов на площадке Euroclear составили около €5,15 млрд.

В декабре стало известно, что Euroclear не желает отвечать по замороженным активам России.