Euroclear не желает отвечать по замороженным активам России

Один из крупнейших в мире депозитариев Euroclear отказался нести ответственность по замороженным активам Российской Федерации. Об этом сообщает РИА Новости.

В настоящее время на счетах расположенного в Бельгии Euroclear находятся свыше €200 млрд, принадлежащих России. В 2023 году депозитарий получил от их инвестирования €4,4 млрд, с января по сентябрь нынешнего года — €5,15 млрд.

Между тем, министерство финансов США выделило Киеву заем на $20 млрд в рамках общего кредита стран «Большой семерки» на $50 млрд, который будет погашаться доходами от замороженных суверенных российских активов. В Euroclear такие намерения вызвали серьезное беспокойство. Руководство организации считает, что Euroclear не должен нести ответственность в том случае, если Европейский союз решит конфисковать активы в пользу Украины. Депозитарий гарантирует сохранность вверенных средств и в случае нарушения этого условия рано или поздно столкнется с исками.

В связи с этим Euroclear придерживается мнения, что необходима процедура передачи обязательств от депозитария к Евросоюзу. Подобным способом Euroclear пытается минимизировать свои риски, так как в этом случае истец будет предъявлять претензии уже Европейскому союзу, а не депозитарию.

10 декабря глава Euroclear Валери Урбен заявила, что конфискация замороженных российских активов угрожает стабильности Европы.

Ранее Путин заявил о последнем шаге по краже российских активов.