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Назван главный риск при покупке жилья в рассрочку

Аналитик Доброхотова: главный риск при рассрочке — невозможность оплаты взноса
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Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

При покупке квартиры на первичном рынке в рассрочку главным риском для россиян является невозможность оплатить очередной взнос, пишет интернет-издание РБК со ссылкой на сообщение основателя агентства недвижимости «Бест-Новострой» и аналитической платформы bnMAP.pro Ирины Доброхотовой.

Аналитик назвала рассрочку неплохим вариантом приобретения недвижимости для покупателя со стабильной финансовой ситуацией. Если же покупатель по каким-то причинам не может собрать деньги на очередной взнос, это может стать серьезной проблемой, подчеркнула Доброхотова.

Она обратила внимание, что взносы по рассрочке, как правило, гораздо более крупные, чем при оформлении кредита на покупку квартиры.

Во второй половине декабря коммерческий директор Optima Development Дмитрий Голев рассказал, что россияне могут сэкономить на покупке квартиры в 2025 году, оформив беспроцентную рассрочку. Он отметил, что есть варианты с продлением рассрочки после ввода дома либо с переходом на ипотеку, которая через несколько лет вновь станет доступной для большинства клиентов.

Ранее в России пересмотрели порог рассрочки, которая будет учитываться в кредитной истории.

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