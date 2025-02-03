Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В России пересмотрели порог рассрочки, которая будет учитываться в кредитной истории

«Известия»: рассрочку в 60 тысяч рублей планируют учитывать в кредитной истории
close
Depositphotos

В России планируют регулировать рассрочку, начиная с суммы в 60 тысяч рублей. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в беседе с «Известиями».

Сведения о выдаче бесплатной рассрочки на сумму свыше 60 тысяч рублей будут отправляться в Бюро кредитных историй и учитываться в кредитной истории, отметил он. Также планируется ввести нормативы и требования Банка России к таким продуктам.

В версии законопроекта, внесенного в Госдуму в августе прошлого года, говорилось о том, что операторы сервисов будут обязаны передавать информацию о выдаче рассрочки в бюро кредитных историй, если сумма покупки превысит 15 тыс. рублей. Таким образом, порог уже пересмотрен, подчеркнуло издание.

При этом Аксаков уточнил, что порог с 60 тысяч рублей будет поэтапно снижаться, чтобы закрыть «лазейку кредитования» и снять риски. По мнению экспертов, эти требования могут усложнить получение займов.

Законопроект о регулировании рассрочки планируют рассмотреть в феврале.

В октябре 2024 года сообщалось, что российский рынок рассрочки по итогам января — сентября достиг 200 млрд рублей. К рассрочке обычно прибегают либо россияне без кредитов, которые принципиально не хотят брать займы в банке, либо, напротив, должники, которым не одобрят новую покупку в кредит, рассказали аналитики. Клиентов привлекает простота оформления и отсутствие проверки кредитной истории.

Ранее в ЦБ рассказали, чем может быть опасна рассрочка.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами