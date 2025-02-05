Названы квартиры, которые трудно продать

Квартиры на вторичном рынке, в которых есть «отказники» при приватизации, сложно продать, пишет интернет-издание «Лента.ру» со ссылкой на сообщение руководителя отдела продаж агентства недвижимости «ОГРК» Натальи Рыжиковой.

Как пояснила Рыжикова, если кто-то из бывших жильцов квартиры отказался от своей доли в пользу другого члена семьи, за ним сохраняется право пожизненного проживания. Она подчеркнула, что новый собственник может неожиданно получить «соседа», которого не получится выселить даже через суд.

Еще одна категория «сложных» для продажи квартир на вторичном рынке — объекты, где собственники не выделили доли несовершеннолетним детям. Сделку незаконной здесь могут признать органы опеки.

В первой половине декабря в пресс-службе сервиса Яндекс Аренда сообщили, что Косино-Ухтомский район (восток) стал лидером среди районов Старой Москвы с наиболее низкой средней ценой аренды всех типов квартир. Снять жилье в декабре там можно в среднем за 58,1 тыс. рублей.

Ранее была найдена самая дорогая квартира в Москве.