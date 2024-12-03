Названы районы Москвы с самой дешевой арендой квартир

Косино-Ухтомский район (восток) стал лидером среди районов Старой Москвы с наиболее низкой средней ценой аренды всех типов квартир. Снять жилье в декабре там можно в среднем за 58,1 тыс. рублей. Такую статистику по запросу «Газеты.Ru» предоставили в пресс-службе сервиса Яндекс Аренда.

В Некрасовке (юго-восток) медианная ставка аренды составила 60,7 тыс. рублей, что позволяет району оставаться в топ-3 самых бюджетных локаций Москвы уже несколько месяцев: в октябре ставка была 63,8 тыс. рублей, а в сентябре — 59,9 тыс. рублей. В Ивановском районе (восток) аренда обойдется в среднем в 62,3 тыс. рублей, а в Новокосино (восток) — в 62,7 тыс. рублей.

В Северном Медведково (северо-восток) можно снять квартиру в среднем за 62,9 тыс. рублей, в Ярославском районе (северо-восток) — за 64,4 тыс. рублей, в Бибирево (северо-восток) — за 64,7 тыс. рублей. В Новогиреево (восток) медианная ставка аренды составляет 65,2 тыс. рублей, в Орехово-Борисово Южное (юг) — 65,3 тыс. рублей, в Лианозово (северо-восток) — 65,5 тыс. рублей.

В Новой Москве наиболее доступные ставки аренды отмечены в Кокошкино (46,3 тыс. рублей), Рязановском (51,8 тыс. рублей) и Десеновском (54,0 тыс. рублей).

«Во всех локациях с наиболее низкими медианными ставками наблюдается ограниченное предложение съемного жилья. Из-за этого, а также благодаря невысоким ставкам в сравнении с другими районами столицы, на эти локации приходится повышенный спрос, даже вне сезона. Чтобы не упустить подходящий вариант, мы рекомендуем следить за новыми объявлениями и подписаться на уведомления. Также можно сэкономить, арендовав квартиру до новогодних праздников. В декабре спрос на аренду ниже, что снижает конкуренцию на рынке», — отметил руководитель сервиса Яндекс Аренда Роман Жуков.

Исследование было проведено в декабре.

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