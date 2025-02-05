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Стало известно, кофе какого бренда покупают чаще всего

Nielsen: бренд Monarch стал лидером по продажам кофе в торговых сетях
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Freepik.com

Кофейный бренд Monarch, который выпускает в России подразделение голландской компании Jacobs Douwe Egberts, по итогам 2024 года стал лидером по продажам в торговых сетях, пишет интернет-издание РБК со ссылкой на данные аудиторской компании Nielsen.

Еще в 2023 году этот бренд был на шестом месте по популярности у потребителей. На втором месте по итогам 2024 года оказалась марка Nescafe швейцарской компании Nestle. В 2023 году Nescafe была лидером рейтинга, отметили в Nielsen. Аналитики уточнили, что объем продаж Monarch вырос в 3,5 раза год к году, Nescafe потерял 7% от всего объема продаж.

В пятерку самых продаваемых брендов горячих напитков вошли также чай Greenfield и кофе Jardin, который выпускает российская группа компаний «Орими», а также MacCoffee (от сингапурской Food Empire Holdings).

В среду агентство РИА Новости со ссылкой на сообщение экономиста, старшего преподавателя кафедры Международного бизнеса РЭУ им. Г.В. Плеханова Олега Иванова написало, что стоимость кофе сорта арабика в перспективе ближайших 2-3 лет останется высокой.

Ранее врач перечислил эффективные заменители кофе.

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