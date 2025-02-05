В Bloomberg узнали, что сотрудники Маска вскрыли секретное помещение USAID

Команда миллиардера и предпринимателя Илона Маска, который возглавляет Департамент эффективности государственного управления (DOGE), проникла в помещение Агентства США по международному развитию (USAID), где хранились секретные документы. Об этом пишет Bloomberg.

По информации агентства, группа состояла из четырех человек младше 30 лет. Они прибыли в здание Агентства в Вашингтоне и потребовали пустить их в офисные помещения, включая защищенную комнату, предназначенную для хранения секретных и конфиденциальных документов.

При попытке войти в охраняемую комнату их остановили сотрудники службы безопасности агентства. Между ними произошел конфликт. В результате один из помощников Маска позвонил ему лично, и тот пригрозил привлечь маршалов.

«В конце концов команда получила доступ по крайней мере к части того, что она искала», — говорится в публикации.

До этого госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио заявил, что Агентство USAID отказывалось раскрывать Белому дому детали расходования бюджетных средств.

Ранее сообщалось, что в конгрессе США забили тревогу из-за ликвидации USAID.