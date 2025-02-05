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Авторынок начал год с роста продаж благодаря акциям дилеров

«Автостат»: продажи новых легковых автомобилей в России выросли на 11%
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Sebastian Geisler/imago stock&people/Global Look Press

Продажи новых легковых автомобилей в России в январе 2025 года выросли на 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 89,07 тыс. единиц. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на данные аналитического агентства «Автостат».

По словам представителя агентства Сергея Удалова, такие темпы продаж связаны с тем, что дилеры и импортеры щедро предоставляют скидки. Кроме того, потенциальным покупателям напоминают, что цены на автомобили в первом полугодии 2025 года могут вырасти, примерно на 10%.

Гендиректор агентства Сергей Целиков в свою очередь отметил, что в начале 2024 года российский авторынок не мог предложить широкий выбор машин, но ситуация стала меняться, поэтому продажи в январе выросли.

В частности, продажи лидера рынка — отечественного автомобиля Lada — в январе выросли на 23,6%, до 27,54 тыс. единиц. Второе место и самый продаваемый заграничный бренд — китайский Haval, его продажи увеличились на 22,9%, до 11,83 тыс. единиц. Еще одной популярной машиной стала топ-3 Chery, продажи которой выросли на 1,8%, до 8,96 тыс. единиц.

Ранее были названы самые популярные у россиян автомобили Lada.

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