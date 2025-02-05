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В российском городе планируют выращивать бананы

В Невинномысске построят теплицы для выращивания бананов
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Depositphotos

В городе Невинномысске Ставропольского края собираются построить теплицы для выращивания бананов. Об этом сообщил глава города Михаил Миненков в ходе пресс-конференции, пишет ТАСС.

«Инвестор официально документально подтвердил, он готов. Будем есть невинномысские бананы, думаю, в течение года <...> Три урожая в год планируем убирать, уверен, эту тему нужно развивать», — отметил он.

Миненков уточнил, что в течение полутора недель городские власти подготовят документы для предоставления инвестору земельного участка, на котором появится комплекс по выращиванию бананов.

Глава города добавил, что с аналогичным проектом уже ознакомились в Казахстане.

В конце января сообщалось, что россияне каждый год потребляют около 1,4 млн тонн бананов. По словам председателя президиума Ассоциации компаний розничной торговли Игоря Караваева, 95% от всех бананов Россия закупает у Эквадора. Также незначительные объемы поставок идут из Индии, Коста-Рики, Танзании и Китая. Он добавил, что эквадорский сорт Cavendish может храниться до 60 дней, тогда как у сортов из других стран срок хранения обычно не превышает 30 дней.

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