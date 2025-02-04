Стоимость золота достигла рекордных показателей

Цены на золото на спотовом рынке вновь установили исторический максимум, стоимость металла достигла $2836,72 за унцию. Об этом пишет «Интерфакс».

Отмечается, что столь высокие показатели были достигнуты из-за неопределенности вокруг внешнеторговой политики США.

Фьючерсы с поставкой в феврале на бирже Comex дорожают на 0,2%, до $2841 за унцию. С начала года золото подорожало на 7,6%.

Золото остается одним из самых надежных и востребованных активов, привлекающий инвесторов своей стабильностью.

Издание РБК дало несколько советов по инвестициям в золото. Всего существует несколько способов вложения средств в золото: покупка физических слитков, инвестиционных монет, открытие обезличенных металлических счетов, участие в биржевых паевых инвестиционных фондах (БПИФ), покупка акций золотодобывающих компаний или торговля фьючерсами. Каждый из этих вариантов имеет свои плюсы и недостатки, которые важно учитывать.

Ранее россиян предупредили о новой мошеннической схеме с покупкой и хранением золотых слитков.