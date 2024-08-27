В России могут продлить квоты на импорт семян

Министерство сельского хозяйства России планирует продлить квоты на импорт семян из недружественных стран на 2025 год. Об этом сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на источники в ведомстве.

По данным агентства, Минсельхоз намерен установить количественные ограничения на ввоз отдельных видов семян сельскохозяйственных растений. Однако решение по конкретным объемам будет принято после анализа внутреннего рынка семян.

На 2024 год общая квота на ввоз семян ряда сельхозкультур из недружественных стран составляет 33 100 т. В частности, квота на импорт семян картофеля установлена в размере 16 000 т, ячменя – 600 т, кукурузы – 5000 т, рапса – 2000 т, подсолнечника – 7500 т и сахарной свеклы – 2000 т.

Распределение ввозимых объемов между участниками внешнеторговой деятельности Минсельхоз осуществляет на основании их заявлений.

6 августа Минсельхоз РФ опубликовал данные, согласно которым список лидеров по объемам закупок российской сельхозпродукции возглавляет Китай. КНР тратит на эти цели $7,6 млрд. На втором месте – Турция с закупками на сумму $5 млрд, на третьем — Казахстан ($3,3 млрд).

Ранее Минсельхоз сообщил о планах выплатить миллиардную компенсацию за заморозки.