В России ввели запрет на ввоз семян из Франции из-за клопа

В Россию запретили ввозить семена четырех иностранных компаний, сообщила пресс-служба Россельхознадзора.

С 13 декабря 2024 года запрету на импорт подлежит семена подсолнечника для посева от чилийского производителя Pinto Piga Seeds. С 16 декабря к ввозу запрещены семена кукурузы для посева от компаний из Турции (GLS Tohumculuk), Франции (Lidea France) и Венгрии (Syngenta KFT.).

Ограничительные меры объяснили выявлением карантинного для России и стран-членов ЕАЭС объектов: фомопсиса подсолнечника, пятнистости листьев кукурузы и коричнево-мраморного клопа.

На прошлой неделе исполняющий обязанности министра сельского хозяйства Абхазии Беслан Джопуа сообщил, что на российско-абхазской границе возобновился пропуск фур с мандаринами через российско-абхазскую границу.

По его словам, на границе образовалась пробка из более чем 20 машин, перевозящих цитрусовые плоды из Абхазии в Россию. Задержка была вызвана тем, что российские санитарные службы выявили в нескольких поставках вид вредителя растений западный цветочный трипс.

Ранее стал известен главный поставщик сливочного масла в Россию.