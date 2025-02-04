Подсчитаны убытки Райффайзенбанка из-за суда в России

РБК: в 2024 году убыток Райффайзенбанка составил €240 млн

Чистый убыток Райффайзенбанка в 2024 году составил €240 млн, пишет интернет-издание РБК со ссылкой на отчет материнской структуры банка — австрийской группы Raiffeisen Bank International (RBI).

Как сообщили в компании, такого убытка у кредитной организации не было даже в период пандемии коронавируса. Причиной убытков назвали результат создания дополнительных резервов на €840 млн для покрытия возможных потерь по судебному иску в России.

Речь идет о разбирательстве между МКАО «Распериа Трейдинг Лимитед», строительного концерна Strabag, с группой Raiffeisen (ответчиком по делу выступала российская «дочка» — Райффайзенбанк).

21 января газета «Коммерсантъ» написала, что Арбитражный суд Калининградской области обязал Райффайзенбанк выплатить 195 млрд рублей и передать акции Strabag SE компании МКАО «Распериа Трейдинг Лимитед». Кредитная организация выразила несогласие с вердиктом и объявила о намерении обжаловать решение суда.

Ранее Райффайзенбанк прекратил начислять проценты по накопительным счетам.