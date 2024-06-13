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Райффайзенбанк прекратит начислять проценты по накопительным счетам

Райффайзенбанк с 1 июля прекратит начислять проценты по накопительным счетам

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Наталья Селиверстова/РИА Новости

Райффайзенбанк перестанет начислять проценты по накопительным счетам с 1 июля. Об этом говорится в сообщении на сайте банка.

«С 1 июля 2024 года Райффайзен Банк прекращает начисление процентов по накопительным счетам», — говорится в сообщении.

Проценты за июнь будут выплачены 30 июня согласно действующим ставкам.

До этого стало известно, что Райффайзенбанк с 10 июня прекращает проведение исходящих денежных переводов в долларах США в связи с изменением требований банков-корреспондентов, осуществляющих такие переводы.

13 мая сообщалось, что австрийская банковская группа Raiffeisen Bank International (RBI) в последние годы получала значительную часть своей прибыли из российского подразделения. Ожидается, что в 2024 году российское и белорусское подразделения RBI суммарно обеспечат группе около €1,2 млрд чистой прибыли, что составит 69% от общего чистого дохода.

Ранее Raiffeisen Bank отменил сделку для вывода капитала из России.

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