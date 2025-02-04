Райффайзенбанк получил убыток в €240 млн из-за суда в России

Райффайзенбанк (RBI) в связи с судебными разбирательствами в России в IV квартале отразил резерв в размере €840 млн и впервые за многие годы зафиксировал убыток от российского актива. Это следует из отчета и презентации австрийской группы, передает «Интерфакс».

RBI отмечает, что резерв начислен в отчете о прибылях и убытках Райффайзенбанка.

Уточняется, что это негативно повлияло на прибыль самой группы и ее достаточность капитала. Отрицательный эффект на прибыль RBI также оказала продажа Приорбанка из Белоруссии в четвертом квартале (€824 млн).

Утверждается, что группа в IV квартале получила €895 млн убытка после налогообложения, €926 млн консолидированного убытка. В прошлом году она сумела заработать €1,358 млрд прибыли после налогообложения (сокращение в 1,9 раза) и €1,157 млрд консолидированной прибыли (снижение вдвое).

Российское подразделение RBI в IV квартале прошлого года получило €240 млн убытка после налогообложения против прибыли в €409 млн в III квартале 2024 года и €454 млн в IV квартале 2023 года. На активы из РФ приходится 27% группового квартального убытка после налогообложения.

В январе сообщалось, что Арбитражный суд Калининградской области обязал Райффайзенбанк выплатить 195 млрд руб. и передать акции Strabag SE компании МКАО «Распериа Трейдинг Лимитед».

Ранее Райффайзенбанк прекратил начислять проценты по накопительным счетам.