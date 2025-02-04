В Москве выставили на продажу дореволюционные проекты метро

Проекты строительства Московского метрополитена, датированные 1913 годом, выставили на торги со стартовой ценой в 80 тысяч рублей. Объявление об этом появилось на сайте аукционного дома «Литфонд».

Торги пройдут в онлайн в четверг, 6 февраля. Лот включает два предмета, которые посвящены нереализованным дореволюционным проектам столичного метро. Речь идет о самом проекте «подземки» и электрификации пригородных участков железных дорог московского узла, а также о работе «Несколько слов по поводу Московского метрополитена» неназванного автора, где представлен анализ проектов метро, рассматриваемых в то время.

Проект описывал строительство трех подземных диаметров: Таганско-Тверского, Арбатско-Мясницкого и Виндавско-Замоскворецкого. Стоимость его реализации оценили в 95,5 млн рублей. Работы не начали из-за начала Первой мировой войны.

В первой половине января мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что к 2030 году в городе построят около 40 новых станций метро, а восемь были открыты для пассажиров в прошлом году.

Ранее стало известно, что в Москве ужесточили правила пользования метро.